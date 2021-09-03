Для запуску пенсійної реформи потрібно шукати фіскальний простір – Марченко

Для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках потрібно шукати фіскальний простір - йдеться про обов’язковий накопичувальний рівень, тому саме державний бюджет буде ключовим механізмом перерозподілу.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на Українському Фінансовому Форумі, організованому групою ICU.

"Для її запуску (пенсійної реформи - ред.) потрібно шукати фіскальний простір, тут іде мова про обов’язковий накопичувальний рівень. Тому саме державний бюджет буде ключовим механізмом перерозподілу.

Зараз ми активно дискутуємо, в якому форматі буде запуск Пенсійної реформи", - вважає міністр.

За його словами, Пенсійна реформа дасть поштовх не тільки для розвитку фондового ринку, але і для здорового розуміння суспільства в цілому цієї проблематики.

"Потрібно думати про те, щоб накопичувати і створювати умовні блага для себе, як для пенсіонера. У нас на сьогодні 10,9 млн пенсіонерів, ті ,які сплачують ЄСВ - 9,7 млн, а демографію ми не можемо різко змінити", - заявив Марченко.

За його словами, накопичувальний фонд наповнюватиметься: частина ЄСВ + перерозподіл з бюджету. При цьому, у 2023 році за рік очікують зібрати в накопичувальний фонд 53-56 млрд грн.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що якщо немає накопичень в недержавному пенсійному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив свої слова про те, що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії: через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, відтак існує потреба у накопичувальній системі.

Уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган, що видаватиме ліцензії на роботу компаній у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Комітет з питань соцполітики відхилив законопроєкт 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, це може відтермінувати реформу на рік.

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Економічна правда