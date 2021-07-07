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Пенсійна реформа: уряд визначив орган, який ліцензуватиме пенсійні фонди

Середа, 7 липня 2021, 14:58
 
фото уніан

Уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган, що видаватиме ліцензії на роботу компаній у системі накопичувального пенсійного забезпечення. 

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він додав, що ліцензування – це "необхідний крок до підготовки інфраструктури для функціонування пенсійних фондів, а також механізм, що дає змогу працювати винятково професійним та відповідальним компаніям"

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

Нагадуємо:

Кабмін затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Комітет з питань соцполітики відхилив законопроєкт 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, це може відтермінувати реформу на рік.

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Економічна правда



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пенсії пенсійна реформа Кабмін

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