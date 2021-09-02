Курс гривні до долара продовжує знижуватися

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 вересня на рівні 27,02 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,01 грн (на 2 вересня – 31,93 гривні).

Нагадуємо:

2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.

Економічна правда