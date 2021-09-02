Курс гривні до долара продовжує знижуватися
Четвер, 2 вересня 2021, 19:25
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 вересня на рівні 27,02 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,01 грн (на 2 вересня – 31,93 гривні).
Нагадуємо:
2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.
2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua