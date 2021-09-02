Курс валют на 2 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:25 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,05 – 27,07 гривні;

Євро — 32,04 — 32,06 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,93 — 27,12 гривні. Євро купують за 31,71 гривні, продають за 31,07 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,97 – 26,08 гривні, євро – 31,78 – 31,92 гривні.

Нагадуємо:

1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 — 27,04 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 27,00 гривні.

Економічна правда