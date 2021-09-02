Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

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2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,95 – 26,97 гривні;

Євро — 31,96 — 31,98 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,91 — 27,08 гривні. Євро купують за 31,72 гривні, продають за 32,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,96 – 27,02 гривні, євро – 31,80 – 31,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 27,00 гривні.

2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 — 27,04 гривні.

Економічна правда