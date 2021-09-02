Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,95 – 26,97 гривні;
Євро — 31,96 — 31,98 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,91 — 27,08 гривні. Євро купують за 31,72 гривні, продають за 32,04 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,96 – 27,02 гривні, євро – 31,80 – 31,91 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 27,00 гривні.
2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.
1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 — 27,04 гривні.
Економічна правда
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