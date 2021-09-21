Від податкової амністії бюджет отримав 1,5 мільйона за три тижні

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На сьогодні у рамках "податкової амністії" вже подано понад 30 мільйонів гривень активів на декларування, платежів з них отримано на 1,5 млн грн.

Про це голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю Громадському.

Гетманцев також зауважив, що автори не очікували "буму" декларування у перший місяць кампанії через тривалість процесу.

"Треба відкрити рахунок, потім задекларувати – це певний процес, який займає декілька днів. … Ми не очікували протягом першого місяця якогось буму – люди бачать, люди розбираються, що до чого – але кількість щодня збільшується", – розповів він.

Більше про "податкову амністію" читайте у статті: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Нагадуємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Законопроєктом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи Бюро економічної безпеки.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

Економічна правда