TikTok досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів щомісяця

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Соцмережа TikTok оголосила, що досягла позначки в 1 млрд активних користувачів - стільки користувачів використовували додаток хоча б раз протягом місяця.

Про це йдеться у блозі компанії.

"Наша місія в TikTok - надихати на творчість та приносити радість. Більше 1 мільярда людей у ​​всьому світі зараз щомісяця відвідують TikTok, щоб розважатися, навчатися, сміятися чи відкривати щось нове.

Для нас велика честь бути домом для нашої надзвичайно різноманітної спільноти", - заявила команда TikTok.

Як пише TechCrunch, за рік кількість активних користувачів соцмережі зросла на 45% (у липні 2020 року було 689 мільйонів).

За даними компанії SensorTower, у липні цього року TikTok став першим додатком, не пов'язаним із Facebook, який досяг 3 мільярдів глобальних завантажень.

"Конкуренція, яку TikTok нав'язує західним технологічним гігантам, відчутна - Instagram, що належить Facebook, радикально змістив фокус, заявивши, що це більше не додаток для обміну фотографіями.

Instagram активно рекламує Reels, свій клон TikTok", - пише видання.

Найбільші ринки TikTok - в США, Європі, Бразилії та Південно-Східній Азії.

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Нагадуємо:

Застосунок для відеоконтенту китайської компанії ByteDance – TikTok, став лідером за кількістю завантажень у світі за 2020 рік, а також єдиним у першій п’ятірці, який не є продуктом Facebook.

Виручка китайської компанії ByteDance, якій належить відеододаток TikTok, у 2020 році зросла на 111%.

Заборони, які намагався просунути колишній президента США Дональд Трамп на китайські соцмережі TikTok та WeChat, були відкликані президентом Джо Байденом – вони так і не набули чинності.

Економічна правда