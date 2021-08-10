TikTok став найбільш завантажуваним застосунком у світі – витіснив Facebook

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Застосунок для відеоконтенту китайської компанії ByteDance – TikTok, став лідером за кількістю завантажень у світі за 2020 рік, а також єдиним у першій п’ятірці, який не є продуктом Facebook.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на аналітичну компанію App Annie.

TikTok на своїй позиції витіснив колишнього лідера – Facebook Messenger. Наразі це єдиний застосунок у першій п’ятірці за кількістю завантажень у світі, який не належить корпорації Facebook.

Саме продукти Facebook тримали першість з 2018 року, а наразі все одно переважають у рейтингу: Messenger, WhatsApp та Instagram.

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Нагадуємо:

Виручка китайської компанії ByteDance, якій належить відеододаток TikTok, у 2020 році зросла на 111%.

Заборони, які намагався просунути колишній президента США Дональд Трамп на китайські соцмережі TikTok та WeChat, були відкликані президентом Джо Байденом – вони так і не набули чинності.

Економічна правда