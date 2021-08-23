Нафтогаз співпрацюватиме з німцями для експорту "зеленого" водню

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НАК "Нафтогаз" та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум щодо можливості співпраці заради розвитку проєктів з виробництва й зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їхнього експорту в Німеччину.

Про це повідомляє пресслужба НАКу, брифінґ голови компанії Юрія Вітренка.

Партнери також розглянуть можливість спільної взаємодії щодо обміну знаннями та технічними аспектами розбудови ланцюга створення вартості зеленого водню, тобто такого, що виробляється з відновлюваних джерел енергії.

"Ми бачимо перспективу експорту водню, зокрема до Німеччини. Транспортувати зелений водень можна, і розглядаємо цей варіант, як суміш з природним газом через існуючу мережу газопроводів, або окремо у газопроводі, або суднами", – розповів Вітренко.

За його словами, найшвидшим варіантом є транспортувати зелений водень у вигляді зеленого аміаку суднами, які наразі вже використовуються для перевезення аміаку.

Меморандум стосується як вироблення відновлюваної енергії як у морі, так і на суші.

Також сторони домовилися співпрацювати у вивченні комерційних можливостей для продажу українського зеленого водню на європейських ринках, зосередивши увагу на основних ринках RWE.

Робочі групи двох компаній розпочнуть спільну роботу вже протягом найближчого місяця.

Економічна правда