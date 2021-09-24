У Нафтогазу достатньо коштів на планову роботу – Шмигаль



фото: кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у НАК "Нафтогаз" наразі достатньо коштів на рахунках для здійснення планової діяльності компанії.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Народна депутатка Інна Совсун поставила прем’єру питання щодо інформації про те, що НАК нібито просить в уряду додаткові кошти на закупівлю газу. Причина – у зростанні цін у Європі та штучне заниження цін для споживачів в Україні.

Шмигаль відповів, що наразі у сховища закачано 18,5 млрд кубів газу – "це більше, ніж у попередні роки".

За інформацією голови НАК "Нафтогаз", повідомив прем’єр, коштів для планової діяльності абсолютно достатньо, на рахунках ліквідність є.

"Дійсно великі суми були спрямовані для забезпечення закачки газу у сховища, і це природній процес для цього часу", – додав він.

Нафтогаз надалі провадитиме планову діяльність у відповідності до бюджетів, які у їхньому розпорядженні, резюмував Шмигаль.

Нагадуємо:

Станом на 1 вересня в українських підземних сховищах (ПСГ) накопичили понад 18 млрд кубометрів газу - це майже 60% від загальної місткості ПСГ, що відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи.

Економічна правда