Україна на 90% готова до опалювального сезону – прем'єр

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що підготовка до опалювального сезону триває згідно з графіком, за його словами, уряд робить низку кроків, щоб не допустити зміни тарифів на енергоносії для населення.

Про це він сказав під час прес-конференції.

"Сьогодні на світових ринках ціна на газ б’є рекорди й за деякими договорами вже перевищує 700 доларів за 1000 куб. м.

Водночас уряд та НАК "Нафтогаз", як державна компанія, виступає гарантіями того, що ціна на газ для населення не зміниться і буде лишатися на рівні, зафіксованому річними контрактами. Глава уряду нагадав, що ціна газу за річним контрактом НАК "Нафтогазу" становить 7,96 грн", - зазначає Урядовий портал.

За його словами, уряд докладає максимум зусиль, щоб тарифи на теплопостачання і водопостачання не збільшувались і залишились на минулорічному рівні. Зокрема, теплокомуненерго запропонована ціна на газ на рівні 7,44 грн.

"Тарифи у сфері теплопостачання - це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Саме місцева влада визначає тарифи та шукає компенсатори, для цього місцеві бюджети мають значний ресурс.

Цього року доходи місцевих бюджетів становлять 509 млрд грн, це майже половина від державного бюджету. Зі свого боку уряд робить низку кроків, щоб не допустити збільшення тарифів. Зокрема, зараз працюємо над компенсацію ТКЕ різниці в тарифах", - розповів прем'єр.

Шмигаль також підкреслив, що Україна на 90% готова до опалювального сезону.

"У газових сховищах закачано 18 млрд кубометрів газу - це показник більше середнього за останні 10 років на цей період. Ми очікуємо збільшення запасів до 19 млрд і більше кубометрів газу", - резюмував прем'єр.

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Нагадуємо:

Віцепрезидентка Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде вважає, що Україні потрібно поступово підвищувати тариф на електроенергію населенню до рівня, що відображатиме витрати – подальше зниження тарифів ставить під загрозу фінансове оздоровлення сектора.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів визначити план поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію з урахуванням соціального захисту споживачів.

Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк в інтерв’ю ЕП розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості. Тоді очікувалось, що відповідне рішення мало бути незабаром ухвалене.

Проте згодом Кабмін ухвалив нову модель ПСО, згідно якої тариф на електроенергію для населення знизили до 1,44 грн/кВт-год з 1 жовтня до 30 квітня 2022 року. Він діятиме за умови споживання обсягом до 250 кВт за місяць, для споживання понад цей обсяг тариф залишається 1,68 грн/кВт-год.

Економічна правда