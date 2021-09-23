Новини 23 вересня: Рада ухвалила "антиолігархічний" закон, в США "вимикають" друкарський верстат

Про "антиолігархічний" закон. 279 нардепів підтримали у другому читанні президентський "антиолігархічний" законопроєкт №5599.

Про кошти від МВФ. Мінфін конвертував 1 млрд спецправ запозичення із 1,9 млрд СПЗ, отриманих у рамках розподілу МВФ, для здійснення 29 вересня погашення євробондів на 1 млрд дол.

Про Північний потік-2. Палата представників Конгресу США погодилася внести до щорічного проєкту оборонного бюджету поправки, які передбачають санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про ФРС. Федеральна резервна система США зберегла відсоткову ставку, а також анонсувала згортання антикризових заходів.

Про бюджет. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо збільшення доходів бюджету на 40 млрд грн та їхнього виділення на виплату житлових субсидій та дороги.

Ексклюзиви ЕП

Друкарський верстат зробив свою справу, США планують згортати антикризові заходи. До чого готуватися світу та Україні?

На засіданні Федеральної резервної системи США 22 вересня її голова Джером Павелл заявив, що в листопаді ФРС оголосить про старт згортання програми кількісного пом'якшення. Чим це може обернутися для світової економіки та України?

Нові податки на нерухомість, сільське господарство та надприбутки олігархів: що лишилося від "антиахметівського" закону після 11 тисяч правок

Рада незабаром розгляне в другому читанні скандальний ресурсний законопроєкт, що отримав назву найбагатшого українця. Проте він стосується не лише олігархів. Які податки уже незабаром можуть запровадити в країні нардепи?