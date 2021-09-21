"Пілот": співробітникам Мінцифри можуть виплатити зарплати в е-гривні до кінця року
Нацбанк та Мінцифри планують у якості пілотного проєкту у 2021 році виплатити заробітну плату співробітникам Мінціфри в е-гривні.
Про це під час круглого столу "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики" сказав директор департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук, передає "Інтерфакс-Україна".
"Є чітке бажання в якості пілотного проєкту вже у цьому році виплатити зарплати працівникам Мінціфри в е-гривні. Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проєкт.
Фактично є обмежена можливість використання цього інструменту, але з технологічної точки зору ми його в цьому році пропілотуємо", - заявив Макарчук.
За його словами, повноцінний запуск е-гривні очікується не раніше кінця 2022 року.
Нагадаємо:
У Мінцифри можуть провести експеримент щодо виплати заробітної плати співробітникам міністерства в електронній гривні.
У Нацбанку позитивно оцінюють можливість випуску цифрових грошей, які здатні стати рівноцінним еквівалентом звичайної фіатної гривні.
Нацбанк презентував результати опитування учасників ринку щодо потенційного попиту на цифрову валюту центрального банку - е-гривню та можливих варіантів її використання.
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