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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

Понеділок, 20 вересня 2021, 19:10
 
фото: нбу

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 21 вересня на рівні 26,67 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,37 грн (на 20 вересня – 31,46 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 20 вересня на рівні 26,70 гривні.

20 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 – 26,73 гривні.

20 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.

Економічна правда

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