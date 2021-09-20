Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Понеділок, 20 вересня 2021, 19:10
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 21 вересня на рівні 26,67 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,37 грн (на 20 вересня – 31,46 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 20 вересня на рівні 26,70 гривні.
20 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 – 26,73 гривні.
20 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.
Економічна правда
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