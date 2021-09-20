Курс валют на 20 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
20 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 – 26,73 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,71 – 26,73 гривні;
Євро — 31,27 — 31,30 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,62 — 26,80 гривні. Євро купують за 31,13 гривні, продають за 31,45 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,65 – 26,75 гривні, євро – 31,25 – 31,33 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 20 вересня на рівні 26,70 гривні.
17 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.
Економічна правда
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