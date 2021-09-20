Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

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20 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,67 – 26,69 гривні;

Євро — 31,25 — 31,27 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,62 — 26,79 гривні. Євро купують за 31,10 гривні, продають за 31,42 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,66 – 26,73 гривні, євро – 31,21 – 31,30 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 20 вересня на рівні 26,70 гривні.

20 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 – 26,73 гривні.

17 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.

Економічна правда