Скандального керівника Одеської митниці звільнили через 2 місяці після призначення

Денис Пудрик

Державна митна служба 21 жовтня звільнила в.о. начальника Одеської митниці Дениса Пудрика через негативні результати роботи митниці упродовж 2 місяців, на цю посаду Пудрика призначили 21 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби у Facebook.

"Причиною звільнення є негативні результати роботи митниці упродовж двох місяців. Керівник не зміг налагодити організацію та контроль якісного виконання митних формальностей посадовими особами, що підтверджувалося інформацією автоматизованих систем.

Зафіксовані численні випадки заниження вартості імпортованих товарів. Так, за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту - на 11,6%", - йдеться у повідомленні.

"Це стало причиною недоотримання державним бюджетом законних платежів, що є головним індикатором прозорої та ефективної роботи митної системи", - додали у ДМС.

Підкреслюється, що у зв'язку із встановленими фактами Державна митна служба ініціює повний аудит роботи Одеської митниці, його висновки будуть оголошені після закінчення перевірки.

Нагадаємо:

Голова виконкому Нацради реформ Міхаїл Саакашвілі розкритикував призначення на посаду виконуючого обов'язки голови Одеської митниці Дениса Пудрика, чиновника часів президентства Віктора Януковича.

Раніше Пудрик працював керівником митних органів в Чернігівській, Бердичівській, Львівській, Луганській та Кримській митницях. Крім того, був заступником і першим заступником також в Донецькій, Маріупольській, Східній, Кіровоградській митницях.

Він очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади. За це його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці.

У березні 2020 року Пудрик отримав рішення суду про поновлення на посаді та компенсацію від держави в розмірі 677 тис гривень.

З 2019 року до нинішнього призначення був в. о. проректора Національної академії фіскальної служби.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Пудрик одружений на доньці Сергія Куніцина - екснародного депутата від Блоку Петра Порошенка. У березні 2020 року Куніцин очолив Консультативну раду у справах ветеранів при Офісі президента.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з точки зору професійних якостей питань до Дениса Пудрика (він очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади), якого призначили керівником Одеської митниці, до його призначення не було.

Економічна правда