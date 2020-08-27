Саакашвілі розкритикував призначення керівника одеської митниці

Денис Пудрик

Голова виконкому Нацради реформ Міхаїл Саакашвілі розкритикував призначення на посаду виконуючого обов'язки голови Одеської митниці Дениса Пудрика, чиновника часів президентства Віктора Януковича.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook.

"Призначення цього типа на митницю - це типовий старий феодальний інститут годування, що не має нічого спільного з державними інтересами. Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних тих самих "професіоналів" і поглиблюючи коло корупції. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?" - написав Саакашвілі.

Він нагадав, що існує програма митної реформи, яка була створена Національною радою реформ за дорученням президента Володимира Зеленського.

За словами Саакашвілі, "після шести місяців з моменту здійснення цієї програми в Україні буде взагалі нульова корупція, так само як вона нульова в Грузії, так само як вона була нульовою на Одеській митниці під час його губернаторства".

Раніше Пудрик працював керівником митних органів в Чернігівській, Бердичівській, Львівській, Луганській та Кримській митницях. Крім того, був заступником і першим заступником також в Донецькій, Маріупольській, Східній, Кіровоградській митницях.

Він очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади. За це його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці.

У березні 2020 року Пудрик отримав рішення суду про поновлення на посаді та компенсацію від держави в розмірі 677 тис гривень.

З 2019 року до нинішнього призначення був в. о. проректора Національної академії фіскальної служби.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Пудрик одружений на доньці Сергія Куніцина - екснародного депутата від Блоку Петра Порошенка. У березні 2020 року Куніцин очолив Консультативну раду у справах ветеранів при Офісі президента.

Економічна правда