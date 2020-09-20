Марченко прокоментував призначення керівником одеської митниці чиновника часів Януковича

Денис Пудрик

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з точки зору професійних якостей питань до Дениса Пудрика (він очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади), якого призначили керівником Одеської митниці, до його призначення не було.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Мене часто запитують про призначення тих або інших осіб на митницю. Ми як Мінфін, згідно закону, маємо погоджувати призначення регіональних керівників. І за поданням керівництва митниці ми здійснюємо таке погодження. Ми можемо перевірити на наявність чи на відсутність кримінальних проваджень щодо тієї чи іншої особи. Це для нас може бути причиною не призначати. І ми проводимо співбесіду. І за результатами співбесіди, перевірок і так далі оцінити доброчесність тієї або іншої людини, я вважаю, складно.

З приводу Дениса Пудрика. По ньому питань не було до його призначення. Потім з'явилися питання у пресі щодо його статків і так далі. Я думаю, що можете запитати Дениса Пудрика. І він пояснить, яким чином він сформував свої статки", - зазначив міністр.

На питання, чи не шкодує він зараз, що така кандидатура затверджена на ключовий пункт митниці в Україні, Марченко відповів:

"Я не знаю, як би я діяв, знаючи резонанс. Чи, можливо, я перевіряв би на наявні у нього статки, задав би це питання Денису Пудрику? Я, можливо, задав би. Знаєте, задньою думкою можна багато чого подивитися. Але з точки зору професійних якостей до нього питань не було".

На твердження журналіста, що Пудрик - не "нове обличчя" голова Мінфіну відповів:

"На митниці складно з новими обличчями. Усі обличчя на митниці плюс-мінус однакові. Питання: чи вони виконують планові показники?".

За словами міністра, митниця в цілому виконує планові показники, починаючи з травня місяця.

"Травень, червень, липень, серпень - стовідсоткове виконання", - зазначив міністр.

Він додав, що до травня план не виконувався - недобір, за його словами, був в середньому до 5 мільярдів гривень, а зараз недобору немає.

Нагадаємо:

Голова виконкому Нацради реформ Міхаїл Саакашвілі розкритикував призначення на посаду виконуючого обов'язки голови Одеської митниці Дениса Пудрика, чиновника часів президентства Віктора Януковича.

Раніше Пудрик працював керівником митних органів в Чернігівській, Бердичівській, Львівській, Луганській та Кримській митницях. Крім того, був заступником і першим заступником також в Донецькій, Маріупольській, Східній, Кіровоградській митницях.

Він очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади. За це його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці.

У березні 2020 року Пудрик отримав рішення суду про поновлення на посаді та компенсацію від держави в розмірі 677 тис гривень.

З 2019 року до нинішнього призначення був в. о. проректора Національної академії фіскальної служби.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Пудрик одружений на доньці Сергія Куніцина - екснародного депутата від Блоку Петра Порошенка. У березні 2020 року Куніцин очолив Консультативну раду у справах ветеранів при Офісі президента.