Фонд держмайна виставив на аукціон ще один об'єкт "Укрспирту"

фото: фонд держмайна

Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон окреме майно Новоборовицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", стартова ціна - 19,38 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Аукціон запланований на 1 жовтня.

Об'єкт знаходиться в с.Нові Боровичі Чернігівської обл.

Актив складається з 477 найменувань будівель, споруд, рухомого та іншого майна, в тому числі виробничого корпусу, солодового відділення, котельні, спиртосховища, складу сипучих матеріалів, стайні, мазутосховища, складів, гаражів та ін.

Об'єкт оснащений основним технологічним обладнанням, а також необхідними комунікаціями.

У Фонді держмайна зауважили, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу, питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Нагадуємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 7 червня продав окреме майно Караванського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт", за результатами аукціону до держбюджету мають надійти 101 млн грн.

На повторному онлайн-аукціоні з приватизації майна Мишковицького МПД і зберігання спирту ДП "Укрспирт" вартість зросла до 23 млн грн.

Переможець аукціону з приватизації Караванського спиртзаводу відмовився купувати актив, відтак підприємство перейде до наступного учасника конкурсу – ТОВ "Ревітес", який запропонував за нього 53 млн грн.

Економічна правда