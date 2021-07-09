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Переможець аукціону з приватизації Караванського спиртзаводу відмовився купувати актив, відтак підприємство перейде до наступного учасника конкурсу – ТОВ "Ревітес", який запропонував за нього 53 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на начальника відділення Фонду державного майна у Харківській області Дмитра Безпалова.

За його словами підприємство, яке перемогло на аукціоні, повідомило, що втратило економічний інтерес до об’єкту і відмовилося його купувати. Тому ФДМ розпочав роботу з другим переможцем. Планується завершити цей процес за декілька тижнів.

"Підприємство готове заплатити запропоновану суму", – додав Безпалов.

Якщо учасник, який посів друге місце, також відмовиться від купівлі, то об’єкт буде в найкоротші терміни виставлений на новий аукціон без зменшення стартової ціни.

Нагадуємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 7 червня продав окреме майно Караванського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт", за результатами аукціону до держбюджету мають надійти 101 млн грн.

На повторному онлайн-аукціоні з приватизації майна Мишковицького МПД і зберігання спирту ДП "Укрспирт" вартість зросла до 23 млн грн.





