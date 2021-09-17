Новини 17 вересня: Ryanair готує експансію в Україні, місія МВФ у вересні

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Про авіа. Авіакомпанія Ryanair планує значне розширення у містах України у разі схвалення угоди про відкрите небо з Євросоюзом у найближчі місяці

Про олігархів. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 17 вересня розглянув законопроєкт "про олігархів" №5599 та рекомендував Верховній Раді його ухвалити у цілому

Про МВФ. Оціночна місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в Україні у віртуальному форматі в другій половині вересня й зосереджуватиметься на питаннях незалежності НБУ, реформ та зміцнення антикорупційних інституцій

Про екологію. Держекоінспекція нарахувала ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" понад 450 млн грн за порушення природоохоронного законодавства.

Про кіберзлочинність. Telegram став для кіберзлочинців альтернативою даркнету - у месенджері виявили мережу торговців краденими даними в каналах із тисячами підписників, що розростається.

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