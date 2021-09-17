Регулятор придбав на міжбанку 20 мільйонів доларів

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Нацбанк протягом тижня 13 - 17 вересня викупив на міжбанку 20 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

Про це свідчать дані НБУ.

З усього обсягу операцій з купівлі валюти, 20 млн дол НБУ викупив за найкращим курсом (Matching).

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 1,64 млрд дол, продав 197 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Нацбанк протягом тижня 6 - 10 вересня викупив на міжбанку 79,1 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

На 1 вересня міжнародні резерви України зросли на 9,2% до 31,6 млрд доларів, що є найвищим значенням за останні 9 років.

Національний банк з 1 серпня зменшує планові щоденні обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанку з 20 млн доларів до 5 млн доларів, бо міжнародні валютні резерви знаходяться на високому рівні.

Економічна правда