Регулятор приобрел на межбанке 79 миллионов долларов

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Нацбанк в течение недели 6 - 10 сентября выкупил на межбанке 79,1 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Из всего объема операций по покупке валюты, 20 млн долл НБУ выкупил за лучшим курсом (Matching), остальные 59,1 млн долл - по единому.

Всего с начала года НБУ выкупил на рынке 1,62 млрд долл, продал 197 млн долл.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.

Напоминаем:

Нацбанк в течение недели 30 августа - 3 сентября выкупил на межбанке 159 млн долларов, продал - 7 млн долларов.

Национальный банк с 1 августа уменьшает плановые ежедневные объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с 20 млн долларов до 5 млн долларов, потому что международные валютные резервы находятся на высоком уровне.

Экономическая правда