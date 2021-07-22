Регулятор зменшив план купівлі валюти у резерви – вони на високому рівні

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Національний банк з 1 серпня зменшує планові щоденні обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанку з 20 млн доларів до 5 млн доларів, бо міжнародні валютні резерви знаходяться на високому рівні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Такі інтервенції, зауважили в регуляторі, здійснюватимуться лише за зміцнення курсу гривні порівняно з попереднім торговельним днем. З кінця квітня 2020 року індикатор становив 20 млн дол.

Перегляд індикатора відповідає характеру монетарної політики Національного банку, спрямованої на подолання інфляційного тиску та сприятиме поліпшенню механізму монетарної трансмісії через валютний канал.

"Міжнародні резерви України зараз перебувають на високому рівні – більше 28 млрд дол. Врахувавши це, Правління НБУ вирішило зменшити планові обсяги інтервенцій для купівлі валюти в резерви", – зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Індикативний обсяг купівлі валюти в розмірі 5 млн доларів становить понад 1% від середньоденного обсягу операцій на міжбанку, відтак він не перешкоджатиме ринковому курсоутворенню.

Згідно Стратегії валютних інтервенцій одним із їхніх завдань є згладжування надмірних коливань на ринку. "Відповідно центробанк за необхідності продовжить проводити інтервенції з купівлі або продажу валюти в ті дні, коли існуватиме суттєвий дисбаланс між пропозицією та попитом на ринку", – додали в НБУ.

У регуляторі зауважили, що ситуація на валютному ринку цьогоріч покращилася: ринок розвивається та стає дедалі ліквіднішим. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування та зменшується участь Національного банку.

В НБУ нагадують, що планові обсяги інтервенцій мають виключно індикативний характер – залежно від ситуації на ринку інтервенції можуть бути меншими або взагалі не відбуватися.

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Економічна правда