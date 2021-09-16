В останній день роботи скандальна ДАБІ дозволила побудувати містечко на території київського університету

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Державна будівельно-архітектурна інспекція видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві.

Про це йдеться на сторінці об'єкта в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Дозвіл видано 14 вересня, за день до остаточної ліквідації ДАБІ. 15 вересня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив про початок роботи нового органу – Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

У 14 будинках нового житлового комплексу побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тис кв м.

Для порівняння, у 42 будинках ЖК "Ліпінка" знаходиться 920 квартир, а загальна кількість введеного в експлуатацію житла в Києві в першому кварталі 2021 року становить 145,06 тис кв м.

Генпідрядником робіт на території студмістечка виступить ТОВ "Атмосфера інжиніринг сістемз".

За словами юриста Георгія Могильного, будівництво на території університету є незаконним, оскільки суперечить Генеральному плану. Про це також написано у виданих в 2014 році Містобудівних умовах та обмеженнях. Тодішній головний архітектор Києва Сергій Целовальник видав МУО "авансом" із вимогою врахувати будівництво у новому Генплані Києва.

Ректором Національного авіаційного університету є Максим Луцький, колишній народний депутат від Партії Регіонів та кум ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Економічна правда