Уряд перепризначив Рябікіна головою Держмитниці

Павло Рябікін фото: "Бориспіль"

Кабінет міністрів перепризначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби.

Таке рішення ухвалили на засіданні 15 вересня, повідомив в Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

У серпні Рябкін переміг у конкурсі на зайняття посади голови Державної митної служби, він очолював її з 18 листопада, проте був призначений за "карантинною" процедурою.

Чинного голову Держмитниці Павла Рябікіна призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою шляхом укладання строкового контракту.

Тепер же уряд звільнив його у зв'язку із закінченням строку дії контракту і одразу призначив.

Із березня 2017 року Рябікін працював гендиректором аеропорту "Бориспіль".

Він тричі був нардепом: у 2000-2002 роках як безпартійний, у 2002-2005 роках - також безпартійний, у 2012-2014 роках - від "УДАРу".

У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Нагадуємо:

18 листопада 2020 року Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

Економічна правда