Кабмін погодив кандидатуру Рябікіна на посаду голови Митниці

Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Було прийняте протокольне рішення, яким затверджено результати конкурсу. Згідно з процедурою, після прийняття відповідного рішення кандидат на посаду проходить спеціальну перевірку і лише за її результатами уряд ухвалює рішення про призначення кандидата на посаду шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії карантину", - пояснили в уряді.

Із березня 2017 року Рябікін працює гендиректором аеропорту "Бориспіль".

Він тричі був нардепом (у 2000-2002 роках як безпартійний, у 2002-2005 роках - також безпартійний, у 2012-2014 роках - від "УДАРу".

У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.

У 2005-2006 роках - заступник міністра транспорту та зв'язку України.

У 2009 - 2010 роках - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Данії.

На місцевих виобрах-2020 Рябікін балотувався до Київради від "Удару" та за підсумками голосування 25 жовтня, найімовірніше, проходить до Київради.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Андрія Павловського з посади в.о. голови Державної митної служби.

Водночас, тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

23 жовтня голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Держмитслужби оголосять у найближчі дні за підсумками конкурсу.

Економічна правда