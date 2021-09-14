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Шмигаль: У нас є кілька накопичених мільярдів у приватних пенсійних фондах

Вівторок, 14 вересня 2021, 14:15
 
фото: урядовий портал

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що зараз тривають дискусії щодо того, як здійснювати запуск накопичувального рівня пенсійної системи, за його словами, у держави є кілька накопичених мільярдів гривень у приватних пенсійних фондах.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

Шмигаля запитали, за рахунок чого планують здійснити запуск накопичувального рівня пенсійної системи і коли та яке буде навантаження на бюджет, яка буде фіскалізація бюджету.

На думку прем'єра, відсутність накопичувальної пенсійної системи в Україні - це злочин проти держави й українців.

"Протягом попередніх 30 років через бездіяльність влади Україна не отримала накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Власне, це одна з причин, чому сьогодні пенсія в Україні така, яка є, а не удвічі вища.

Для того, щоб через 10-15 років українці могли мати достойну пенсію, сьогодні потрібно почати роботу із запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи", - сказав прем'єр.

"Це складне питання. У нас є ідеї, ми їх дискутуєм з профільним комітетом ВР, з Мінфіном, Мінсоцом. Очевидно, що початок запровадженн буде за рахунок держави, для того, щоб люди звикли", - пояснив глава уряду.

За його словами, важливо, щоб люди відчули довіру до накопичувального рівня та пенсійної системи загалом. У подальшому, за його словами, в Україні має розвиватись також третій рівень пенсійної системи — добровільні внески, які частково вже реалізуються.

"У нас вже є декілька накопичених мільярдів гривень у приватних пенсійних фондах. Це дуже важливо, адже запровадження накопичувальної пенсії вирішує дві речі: забезпечення достойної пенсії та великий інвестиційний ресурс.

За 15 років державні й недержавні пенсійні фонди накопичують від 40 до 50 мільярдів доларів", - додав він.

Глава уряду зазначив, що паралельно з пенсійною реформою слід розвивати фондовий ринок.

"У зв’язку з цим уряд уклав меморандум з USAID, ЄБРР та Американською торговою палатою про створення й розвиток інфраструктури фондового ринку", - нагадав він.

"Учора мали перемовини зі Світовим банком. Вони також готові активно долучатися до проєкту розвитку фондового ринку й пенсійної системи другого рівня", - резюмував Шмигаль.

Також прем'єра попросили прокоментувати заяви глави Мінфіну Марченка про те, що, хто немає накопичень в недержавних пенсійних фондах, не може розраховувати на пенсію.

Шмигаля запитали, чи не призведе це до певної тінізації - того, що люди будуть отримувати зарплати в конвертах, бо немає мотивації працювати офіційно, але прем'єр це питання пропустив.

Нагадуємо:

Накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні може бути введений за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, працівником і урядом без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду, заявили у Світовому банку.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив свої слова про те, що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії: через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, відтак існує потреба у накопичувальній системі.

У рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі 5 кроків підвищення пенсій.

З 1 липня в Україні підвищилися пенсійні виплати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Економічна правда

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Шмигаль Кабмін пенсії

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