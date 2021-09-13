У Світовому банку дали поради щодо пенсійної реформи в Україні

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Накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні може бути введений за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, працівником і урядом без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказала віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

"Ми вважаємо, що впровадження накопичувального компонента не повинно проводитися за рахунок нинішніх пенсіонерів або майбутніх платників податків.

Тому в разі прийняття рішення про подальший рух до введення накопичувальних пенсій в суспільстві повинна бути відкрита і прозора дискусія щодо фінансування такого нового інструменту", - заявила Б'єрде.

"Це може, наприклад, відбуватися через деяку форму розподілу витрат між роботодавців, співробітників і урядом, без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду", - додала вона.

За її словами, є інше важливе завдання - необхідність переглянути витрати Пенсійного фонду, які фактично здійснюються за рахунок державних пільг і гарантій, але не завжди є частиною пенсійних зобов'язань.

"Насправді об'єднання різних грошових виплат і надбавок, які фінансуються із загального бюджету, в чітку і універсальну програму базових пенсій, доповнює основну схему страхування, в значній мірі вирішило б проблеми дефіциту ПФ", - резюмувала Б'єрде.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив свої слова про те, що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії: через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, відтак існує потреба у накопичувальній системі.

У рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі 5 кроків підвищення пенсій.

З 1 липня в Україні підвищилися пенсійні виплати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.