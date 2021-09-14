В уряді пояснили, де планують брати гроші на додаткові 12 мільярдів на субсидії

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Виконання бюджету наразі становить 104% (це додатково більше 28 млрд грн до загального фонду) - із цих грошей уряд пропонуватиме Раді виділити 12 млрд грн на субсидії.

Про це під час прес-конференції заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні виконання бюджету становить 104%. Це додатково більше 28 млрд грн до загального фонду. З цих грошей ми пропонуватимемо парламенту виділити 12 млрд грн на субсидії, щоб усі люди, які потребують субсидій, отримували їх без затримок і в повному обсязі", - сказав голова уряду.

За його словами, на сьогодні в Україні майже 3 мільйони домогосподарств, які потребують такої допомоги.

"Через електронні реєстри була проведена верифікація отримувачів субсидій. Субсидії - це про справедливість, а тому дуже важливо, щоб допомогу отримували люди, які її дійсно потребують, а не ті, що здають в оренду по 5-6 квартир", - додав Шмигаль.

За словами Шмигаля, уряд найближчим часом подасть відповідний проєкт змін до бюджету на 2021 рік.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів наступного тижня подасть у комітет проєкт змін, якими пропонується виділити на виплату субсидій на житлово-комунальні послуги додаткові 12 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що фінансування субсидій у жовтні і листопаді потребує коректив в держбюджеті на 2021 рік, але з урахуванням перевиконання держбюджету за доходами це не є проблемою.

Жодних проблем чи затримок у процесі призначення субсидій немає - станом на початок серпня субсидії вже призначені понад 2,3 млн домогосподарств, заявляли в Мінсоцполітики.

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Економічна правда