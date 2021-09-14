Курс валют на 14 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
14 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 – 26,68 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,63 – 26,65 гривні;
Євро — 31,49 — 31,51 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,61 — 26,80 гривні. Євро купують за 31,28 гривні, продають за 31,62 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,69 – 26,73 гривні, євро – 31,33 – 31,45 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 14 вересня на рівні 26,69 гривні.
13 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.
13 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 – 26,68 гривні.
Економічна правда
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