Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Вівторок, 14 вересня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 14 вересня на рівні 26,69 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,45 грн (на 13 вересня – 31,58 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 26,68 гривні.
13 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.
13 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 – 26,68 гривні.
Економічна правда
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