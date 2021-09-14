Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 14 вересня на рівні 26,69 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,45 грн (на 13 вересня – 31,58 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 26,68 гривні.

13 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.

13 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 – 26,68 гривні.

Економічна правда