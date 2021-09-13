Курс валют на 13 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
13 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,68 – 26,70 гривні;
Євро — 31,44 — 31,46 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,72 — 26,93 гривні. Євро купують за 31,35 гривні, продають за 31,70 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,77 – 26,79 гривні, євро – 31,45 – 31,55 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 26,68 гривні.
10 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 – 26,76 гривні.
Економічна правда
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