Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара

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13 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 – 26,68 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,66 – 26,68 гривні;

Євро — 31,45 — 31,47 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,64 — 26,82 гривні. Євро купують за 31,30 гривні, продають за 31,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,74 – 26,76 гривні, євро – 31,36 – 31,48 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 26,68 гривні.

13 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 – 26,70 гривні.

Економічна правда