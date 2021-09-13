Курс валют: гривня зміцнюється
Понеділок, 13 вересня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 26,68 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,58 грн (на 10 вересня – 31,62 гривні).
Нагадуємо:
10 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,62 – 26,64 гривні.
10 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 – 26,76 гривні.
Економічна правда
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