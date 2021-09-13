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Курс валют: гривня зміцнюється

Понеділок, 13 вересня 2021, 09:00

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 26,68 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,58 грн (на 10 вересня – 31,62 гривні).

Нагадуємо:

10 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,62 – 26,64 гривні.

10 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 – 26,76 гривні.

Економічна правда

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