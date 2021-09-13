"Антиахметівський законопроєкт": нардепи пропонують прибрати низку податків

фото: пресс-служба рады

Профільний комітет Ради почав розгляд правок до законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, який називають "антиахметівським".

Про це перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Facebook та Telegram.

За його словами, загалом до документу подали 11 319 правок.

Як зазначає Железняк, зокрема, пропонують прибрати оподаткування ПДВ операцій із постачання житла (крім першого постачання) - "норма, яка б потягнула за собою подорожчання квартир до 20%".

Також, за його словами, пропонують прибрати оподаткування доходу від продажу с/г продукції, яка вирощена фермерами на земельних ділянках площею понад 0,5 га.

Крім цього, передбачено, що мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) не визначається для земельних ділянок, які знаходяться в межах населених пунктів. Тобто, громадяни, які мають городи в межах міст/сіл, не повинні будуть сплачувати МПЗ (близько 1500 грн за га).

Також нардепи, зокрема, пропонують прибрати збільшення штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних понад 180 днів.

Крім цього, хочуть виключити положення про встановлення додаткових вимог до права на бюджетне відшкодування (вартість переробки не менше, як 8% ціни продажу товару).

"До першого читання пропонувалася норма, яка передбачала, що право на бюджетне відшкодування не отримують ті, хто просто купив та перепродав продукцію без якоїсь переробки чи удосконалення", - пояснив Железняк.

Також планують уточнити право стягувати податковий борг ДПС без звернення до суду по всьому податковому боргу, який виник за самостійним декларуванням платника податків.

Железняк додав, що перше засідання комітету почалось у понеділок об 11:00.

"І, схоже, піде на рекорд по тривалості. Щось мені підказує, що будемо весь тиждень працювати з таблицею", - написав Железняк.

"Мій прогноз: на цьому тижні нереально закінчити", - додав він.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Рада підтримала законопроєкт лише у першому читанні, при цьому не скоротивши термін подачі правок до другого читання. Остаточний варіант законопроєкту може відрізнятися від ухваленого 1 липня документа.

Законопроєкт у ЗМІ назвали "антиахметівським" через те, що ним пропонується підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди (на якій спеціалізуються компанія "Метінвест" Ріната Ахметова), а також запровадити акцизний податок на електроенергію, вироблену з сонячних та вітрових електростанцій (ДТЕК Ріната Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики в Україні).

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Більш детально про те, які податкові норми законопроєкту мають найсильніше вдарити по бізнесу Ахметова та інших олігархів ЕП писала у публікації Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

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Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів

Економічна правда