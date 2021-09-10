Новини 10 вересня: субсидії, "Північний потік-2", локомотиви для УЗ

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Про субсидії. Кабінет Міністрів наступного тижня подасть у комітет проєкт змін, якими пропонується виділити на виплату субсидій на житлово-комунальні послуги додаткові 12 млрд грн.

Про "Північний потік-2". Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Про локомотиви УЗ. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не підпише контракт на поставку локомотивів Alstom без достатньої локалізації виробництва.

Про "Нафтогаз". Державна фіскальна служба у 2017 році встановила факт ухилення "Нафтогазом" від сплати податку на додану вартість обсягом понад 3 млрд грн, компанія вже перерахувала кошти до бюджету.

Про кешбек. Через меморандум між Нацбанком, Visa і Mastercard, який передбачає зниження ставок інтерчейндж, невдовзі розмір кешбеку може значно скоротитись.

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Повертати немає з чого. Як у комісійній боротьбі ритейлерів з банками гине кешбек

Набувши популярності серед молоді, кешбек як інструмент підвищення лояльності та збільшення продажів невдовзі може зникнути з українського фінансового ринку.