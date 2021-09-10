Банківський кешбек може невдовзі значно скоротитись

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Через меморандум між Нацбанком, Visa і Mastercard, який передбачає зниження ставок інтерчейндж, невдовзі розмір кешбеку може значно скоротитись.

Про це йдеться у статті ЕП.

Під час безготівкової оплати за товар або послугу з кожної транзакції сплачується комісія, що становить 1,8-3% залежно від банку та платіжної системи (Visa та Mastercard).

Максимальний розмір комісії становить 3%. Важливо, що ця комісія поділяється на три частини. Одна з них – це інтерчейндж, або відсоток від вартості товару, який отримає банк-емітент картки для розрахунку.

З 1 липня цього року вона мала би обмежуватись 1,2%, з липня 2022 року — 1%, а ще за рік — 0,9%. Саме про це Нацбанк, Visa і Mastercard домовилися й заключили меморандум у травні.

Однак цього не відбулось, адже меморандум повинен погодити Антимонопольний комітет, який відкрив відповідну справу лише 19 липня. Хоча в АМКУ кажуть, що наразі про рішення говорити неможливо, гравці ринку переконані у погодженні меморандуму.

А тому банки вже готуються до обмеження кешбеку або, що малоймовірно, зменшення власних прибутків.

Зокрема, за умови зниженні розміру комісії від програм лояльності буде змушений відмовитися Альфа Банк, а Приватбанку переглядатиме свої умови. Один із великих гравців ринку розповів, що за набрання чинності меморандуму відсотки, які повертають банки клієнтам за програмами кешбеку, зменшаться вдвічі.

"Зниження відбудеться. Єдине, що треба – отримати остаточні цифри. Кожен банк буде приймати для себе рішення, чи він готовий повністю відмовитись від доходу інтерчейндж, віддати його клієнту, чи доведеться інші доходи з користувачів карток також фінансувати з програми лояльності", — каже начальник управління продажів і цифрового маркетингу Ідея Банк Іван Степанець.

Нагадуємо:

Увесь 2020 рік між банками та рітейлерами йшла війна за перегляд ставки комісії з транзакцій. При обговоренні законопроєкту "Про платіжні послуги", другі через депутатів лобіювали обмеження розміру комісії.

Автори документу наголошували, що такі зміни сприятимуть гармонізації українського законодавства з Європейським, а також призведуть до зменшення цін на товари та послуги.

Банки, в тому числі і Національний, також заявляли, що розмір ставки комісії має регулюватися виключно ринковими методами.

Зрештою НБУ спільно з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard працюватимуть над посиленням конкуренції на платіжному ринку України - відповідний меморандумпідписали представники Нацбанку, Visa і Mastercard.

Економічна правда