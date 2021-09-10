Нафтогаз сплатив до бюджету 3 мільярди за ухилення від податків – Фіскальна служба

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Державна фіскальна служба у 2017 році встановила факт ухилення "Нафтогазом" від сплати податку на додану вартість обсягом понад 3 млрд грн, компанія вже перерахувала кошти до бюджету.

Про це повідомила пресслужба ДФС.

У Службі кажуть, що слідчі Офісу великих платників податків зібрали "беззаперечні докази вчинення службовими особами зазначеної державної компанії умисних дій з ухилення від сплати понад 3 млрд грн податків".

У Нафтогазі, зрештою, погодилися з аргументами слідства та сукупністю зібраних доказів і сплатили до державного бюджету податок на додану вартість розміром понад 3 млрд грн. Документальне оформлення завершення процедури розмитнення природного газу та сплати коштів до бюджету триває, кажуть в ДФС.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам Нафтогазу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадуємо:

Держфіскальна служба у червні провела обшуки у НАК "Нафтогаз України" у справі ймовірного ухилення службових осіб від сплати податків на суму 2,7 млрд грн.

Економічна правда