У Мінагро розповіли, скільки гектарів земель фактично поливається

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В Україні на сьогодні обліковується 5485,3 тис га меліорованих земель, у тому числі 2178,3 тис га зрошуваних і 3307 тис га осушуваних земель - із них фактично поливається біля 540 тис га, а водорегулювання здійснюється на площі менше 300 тис га.

Про це повідомили в Мінагрополітики з посиланням на офіційні статистичні дані.

Зазначається, що для розвитку меліорованих земель сьогодні необхідні значні капітальні вкладення в реконструкцію та модернізацію вже наявних зрошувальних систем та побудову нових з метою недопущення втрати родючості грунтів.

За словами міністра агрополітики Романа Лещенка, прийняття в першому читанні законопроєкту № 5202-д про створення об’єднання водокористувачів (ОВК) є важливим кроком у впровадженні реформи зрошення.

"Однією з головних ідей закону є недопущення утворення монополії на водні ресурси та інфраструктуру, а також прозоре й справедливе тарифоутворення", - зазначив міністр.

Також законопроєкт передбачає:

створення об’єднання водокористувачів (ОВК);

передачу їм в управління частини меліоративної інфраструктури;

створення правової бази для інвестицій у меліорацію та спрощення адміністративних процедур щодо будівництва й експлуатації меліоративних мереж та об’єктів.

Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що в разі підписання президентом ЗУ № 5202-д, програма розвитку зрошувальних систем має запрацювати в 2022 році.

Нагадаємо:

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Економічна правда