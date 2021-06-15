"Ощадбанк" готують до кредитної угоди з ЄБРР з можливістю конвертації в акції банку 

Міністерство фінансів, Європейський банк реконструкції та розвитку і державний "Ощадбанк" підпишуть мандатний лист щодо довгострокового фінансування, завдяки чому ЄБРР зможе згодом увійти в капітал банку.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Так, 15 червня відбулася зустріч міністра фінансів Сергія Марченка та керуючого директора ЄБРР з фінансових інституцій Френсіса Маліжа.

Основними темами для обговорення були реформування державних банків України, реформа корпоративного управління, приватизація АТ "Ощадбанку", оновлення підходу до відбору незалежних членів наглядових рад державних банків.

"Мінфін разом з міжнародними експертами оновили Стратегічні принципи реформування державних банків, що включає стратегії розвитку для кожного такого Банку до 2024 року.

На основі цього були підготовлені та затверджені Кабінетом міністрів України Основні напрями діяльності Ощадбанку, ПриватБанку та Укрексімбанку у 2021-2024 роках", - зауважив Марченко.

За його словами, 15 червня 2021 року, до Кабміну була подана оновлена Стратегія розвитку "Ощадбанку" на 2021-2024 роки. У ній йдеться передусім про збереження свого бізнесу та підтримку фінансової спроможності.

У довгостроковій перспективі "Ощадбанк" має стати лідером на ринку завдяки якісному обслуговуванню та конкурентоспроможним продуктам. Також передбачено, що понад 80% кредитного портфелю будуть від приватного бізнесу.

Також, "Ощадбанк", Мінфін та ЄБРР готуються до підписання мандатного листа щодо умов майбутньої співпраці та надання ЄБРР довгострокового фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції "Ощадбанку".

Нагадуємо:

У січні "Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.

Податковий комітет Верховної Ради підтримав альтернативний законопроєкт №5542-1 щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб та збільшення гарантованої суми до 600 тисяч гривень з 2023 року.

Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку.

Економічна правда