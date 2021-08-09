Курс валют на 9 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
9 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,78 — 26,80 гривні;
Євро — 31,49 — 31,52 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,75 — 26,94 гривні. Євро купують за 31,37 гривні, продають за 31,77 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,87 – 26,95 гривні, євро – 31,56 – 31,70 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 26,83 гривні.
6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.
6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.
Економічна правда
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