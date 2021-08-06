Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,80 — 26,82 гривні;
Євро — 31,55 — 31,58 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80 — 26,98 гривні. Євро купують за 31,56 гривні, продають за 31,90 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,85 – 28,92 гривні, євро – 31,67 – 31,80 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 серпня на рівні 26,94 гривні.
6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.
5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua