Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

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6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,80 — 26,82 гривні;

Євро — 31,55 — 31,58 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80 — 26,98 гривні. Євро купують за 31,56 гривні, продають за 31,90 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,85 – 28,92 гривні, євро – 31,67 – 31,80 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 серпня на рівні 26,94 гривні.

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.

Економічна правда