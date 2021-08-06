Курс валют на 6 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,86 — 26,88 гривні;
Євро — 31,77 — 31,79 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,05 гривні. Євро купують за 31,65 гривні, продають за 31,98 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,98 – 28,95 гривні, євро – 31,77 – 31,86 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 серпня на рівні 26,94 гривні.
5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.
Економічна правда
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