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Курс валют на 6 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 6 серпня 2021, 10:55
 
фото нбу / flickr

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США —  26,86 — 26,88 гривні;

Євро — 31,77 — 31,79 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,05 гривні. Євро купують за 31,65 гривні, продають за 31,98 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,98 – 28,95 гривні, євро – 31,77 – 31,86 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 серпня на рівні 26,94 гривні.

5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.

Економічна правда

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