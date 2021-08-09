Всі розділи
Укр / Рус

Курс гривні до долара різко зміцнився

Понеділок, 9 серпня 2021, 09:00
 
нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 26,83 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,68 грн (на 6 серпня – 31,90 гривні).

Нагадуємо:

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на наступний тиждень: гривня різко зміцнилась 6 серпня 2021, 19:15
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась 6 серпня 2021, 17:20
Курс валют на 6 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 6 серпня 2021, 10:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!