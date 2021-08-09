Курс гривні до долара різко зміцнився
Понеділок, 9 серпня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 26,83 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,68 грн (на 6 серпня – 31,90 гривні).
Нагадуємо:
6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.
6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.
Економічна правда
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