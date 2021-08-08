Новини вихідних: прогноз рейтингу України, розподіл траншу МВФ

Про космос. Американська компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона оголосила про відновлення продажів квитків космічним туристам — ціна починається від 450 тисяч доларів за одне місце на ракетоплані VSS Unity.

Про рейтинг. Агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, зробивши його "B".

Про УЗ. У КШЕ завили, що рішення РНБО щодо покладання обов’язків голови правління на період до обрання голови суперечить керівним принципам ОЕСР з корпоративного управління

Про МВФ. Планується направити частину коштів МВФ в золотовалютні резерви НБУ, а також на стимулювання економічного розвитку в країні.

Про ДП. На сьогодні держава володіє 3332 підприємствами, з них 1369 (41%) є працюючими, а серед працюючих 802 підприємства є прибутковими, що становить 24% від загальної кількості.