Virgin Galactic Бренсона відновила продаж квитків — ціна починається від 450 тисяч доларів

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Американська компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона оголосила про відновлення продажів квитків космічним туристам — ціна починається від 450 тисяч доларів за одне місце на ракетоплані VSS Unity.

Про це передає cnbc.

Тепер Virgin Galactic планує здійснити ще два випробувальні польоту - місія Unity-23 запланувала на кінець вересня 2021 року, а потім після чотири місяці відбудеться третя місія з повним екіпажем Unity-24 зі співробітниками компанії.

Ціна польоту на ракетоплані VSS Unity, буде від 450 тисяч дол за місце. Але якщо викуповувати всі місця на кораблі, доведеться трохи доплатити зверху. Скільки саме буде коштувати весь рейс, поки не уточнюється.

Зараз Virgin Galactic націлюється на виконання повторних рейсів з частотою 3-4 тижні після поновлення VMS Eve. Зараз він становить 7-8 тижнів.

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