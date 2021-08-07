З усіх держпідприємств 24% прибуткові

На сьогодні держава володіє 3332 підприємствами, з них 1369 (41%) є працюючими, а серед працюючих 802 підприємства є прибутковими, що становить 24% від загальної кількості.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП згідно з моніторингом ефективності управління об’єктами державної власності за перший квартал 2021 року.

Функцію власника для цих компаній виконують 87 суб'єктів управління. Загальні активи державних підприємств складають 1653 млрд грн, що на 25 млрд грн більше, порівняно з 1679 млрд грн активів на кінець 2020 року.

Загальна середня кількість штатних працівників становить 684 000, що на 31 000 менше, порівняно з 715 000 співробітників на кінець 2020 року.

У першому кварталі 2021 року загальний прибуток держпідприємств склав 20,6 млрд грн. Для порівняння, за результатами першого кварталу 2020 року держпідприємства зазнали збитків на 16,1 млрд грн.