КШЕ: рішення РНБО по Укрзалізниці суперечить принципам корпоративного управління

Рішення РНБО щодо покладання обов’язків голови правління на період до обрання голови у порядку, передбаченому статутом "Укрзалізниці" суперечить керівним принципам ОЕСР з корпоративного управління

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП.

"Виходячи з положень Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління держпідприємствами, покладання обов’язків керівника компанії на міністра є прямим втручанням в операційну діяльність тако державного підприємства", - зазначили аналітики.

На цьому ж засіданні РНБО також доручило Кабміну розглянути питання щодо "посилення" їх контрольних функцій як основного акціонера компанії, зокрема шляхом "оптимізації" повноважень наглядової ради.

У КШЕ зазначили, що наразі повноваження наглядової ради "Укрзалізниці" вже є обмеженими. Так, згідно з Керівними принципами ОЕСР, повноваження щодо призначення та звільнення керівника держкомпанії має належати до компетенції наглядової ради. А згідно з законодавством, призначення та звільнення керівників держкомпаній, суб’єктом управління яких є Кабмін (до таких входить і "Укрзалізниця), належить Кабінету Міністрів.

РНБО також доручило Кабміну розглянути питання щодо приведення залізничних тарифів на вантажні перевезення до економічно обґрунтованого. Відповідно до Керівних принципів ОЕСР, функція власника для держкомпаній має бути відокремлена від функцій регулятора та розробника політики. Іншими словами, тарифи має встановлювати регулятор транспортного сектору, якого наразі в Україні не створено.

Таким чином, дане рішення РНБО порушує Керівні принципи ОЕСР, оскільки передбачає, що функції голови правління "Укрзалізниці", керівника регулятора та профільного міністерства будуть виконуватися однією особою, що призведе до конфлікту інтересів.

Крім того, покладання функцій голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Кубракова також суперечить Закону України "Про запобігання корупції", який забороняє міністрам входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

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Нагадуємо:

Рада нацбезпеки та оборони доручила Кабінету Міністрів покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

На засіданні РНБО 30 липня було ініційоване введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці. Причина полягає у критичному стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

РНБО з посиланням на дані Служби безпеки каже про аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.